Beşiktaş'ta kupa arasında 5 hazırlık maçı

Beşiktaş'ın Dünya Kupası arasındaki programı belli oldu. Siyah-beyazlılar 13 Kasım'da oynanacak Antalyaspor maçının ardından 10 günlük izne çıkacak.



Sonrasında Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanacak olan Beşiktaş, 5 Aralık'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek.



Ardından 5-18 Aralık'ta Antalya-Belek'te kamp yapılacak. Kartal bu süreçte, ikisi İstanbul'da üçü de Antalya'da olmak üzere 5 hazırlık maçı planlıyor.



