Beşiktaş'ta kupa arasında 5 hazırlık maçı

Beşiktaş, Dünya Kupası arasını en iyi şekilde değerlendirebilmek adına programını belirledi. Siyah beyazlılar kamp döneminde 5 hazırlık maçı planlıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta kupa arasında 5 hazırlık maçı
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02 Kasım 2022 14:05
Beşiktaş'ın Dünya Kupası arasındaki programı belli oldu. Siyah-beyazlılar 13 Kasım'da oynanacak Antalyaspor maçının ardından 10 günlük izne çıkacak.

Sonrasında Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanacak olan Beşiktaş, 5 Aralık'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek.

Ardından 5-18 Aralık'ta Antalya-Belek'te kamp yapılacak. Kartal bu süreçte, ikisi İstanbul'da üçü de Antalya'da olmak üzere 5 hazırlık maçı planlıyor.

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