Beşiktaş'ta kulübeden doğan yıldız: Jota Silva

Antalyaspor deplasmanında galibiyetin yanı sıra Beşiktaş'a sevindiren bir başka gelişme de Jota Silva'nın performansı oldu.

calendar 10 Kasım 2025 11:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta kulübeden doğan yıldız: Jota Silva
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş, Antalyaspor karşısında aldığı üç puanla birlikte Portekizli futbolcusu Jota Silva'dan da önemli bir katkı aldı.

Mücadelenin 68. dakikasında Tammy Abraham'ın yerine oyuna giren Jota Silva, 81. dakikada fileleri havalandırarak skoru belirleyen isim oldu. Vaclav Cerny'nin pasında ceza sahası dışından klas bir vuruşla topu ağlara gönderen yıldız oyuncu, hem takımını rahatlattı hem de galibiyeti perçinledi.

Bu sezon siyah-beyazlı formayla 5 kez sonradan oyuna dahil olan Jota Silva, toplamda 2 gol kaydetti. Henüz ilk 11'de görev almayan Portekizli futbolcu, ilk golünü de 3-1 kazandıkları Kocaelispor maçında atmıştı.


Nottingham Forest'ten satın alma opsiyonuyla kiralanan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon İngiliz ekibinde 38 resmi maçta forma giyip 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergilemişti. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.