Beşiktaş'ta kulübe çatırdıyor

Bu sezon 7. resmi maçını Adana Demirspor'la oynayan Beşiktaş, alternatif oyuncularından beklenen düzeyde verim alamadı.Kartal'ın geçen sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda elde ettiği şampiyonluklarda yedek oyuncular önemli pay sahibi olmuştu. Bu gerçeği dikkate alan Teknik Direktör Sergen Yalçın, alternatif oyuncuların zorlu maç trafiğinde takıma daha fazla katkı yapmasını istiyor.Siyah-beyazlı hoca, Adana Demirspor maçından sonra yaptığı açıklamada oyuna sonradan giren oyuncuların katkısı konusunda memnun olmadığını dile getirmişti. Sergen Yalçın'ın büyük önem verdiği bu konuyu tüm yönleriyle masaya yatıracağı ve Altay maçı öncesi tüm futbolcularına ciddi uyarılarda bulunacağı kaydedildi. Deneyimli teknik adamın yoğun maç temposu ve sakatlıklar nedeniyle kadrodaki herkesin her an oynayacak gibi hazır olmasını istediği de belirtildi.Adem Ljajic başta olmak üzere fiziksel sorunlar yaşayan ve tempoya ayak uyduramayan bazı oyuncularla geçmişte yolları ayıran Sergen Yalçın'ın milli araya kadar alternatif oyuncularla ilgili sıkıntının çözülmesi için yardımcılarıyla birlikte mesai harcayacağı ifade edildi.