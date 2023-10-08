Beşiktaş'ta krizi Jean Onana hamlesi başlattı!

Trendyol Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 8 puan kaybederken, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2 maçta 1 beraberlik, 1 yenilgi alan Beşiktaş bu sezon yabancı futbolcu transferinde başarısızlığa uğradı. Yeni yabancıların hiçbiri şimdiye kadar beklenen katkıyı yapamadı.
Bu isimlerin başında ise Jean Onana geliyor. Fransız ekibi Lens'ten 4 milyon 37 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen 23 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu hem maliyeti hem de performansıyla kulüp içinde krize neden oldu.
Transferi büyük tartışma yaratan Jean Onana, siyah-beyazlılarda art arda depremlere yol açtı. Eski sportif direktör Ceyhun Kazancı kendisinin görevi bırakmasından sonra transfer edilmiş olsa da özellikle Onana konusundaki eleştiriler yüzünden ayrılık kararı almıştı.
Kamerunlu futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş'in istifası ve siyah-beyazlı yönetimin olağanüstü kongre kararı almasında da öne çıktı. Onana, Lugano ile perşembe akşamı oynanan maçın 82. dakikasında skor 2-1 Beşiktaş lehineyken Salih Uçan'ın yerine oyuna girmişti. Genç futbolcu oyuna dahil olduktan sonra kalesinde iki gol daha gören Beşiktaş sahadan 3-2 mağlubiyetle ayrılırken, Şenol Güneş görevini bıraktı, yönetim kurulu da olağanüstü kongreye gitme kararı aldı.
Bu isimlerin başında ise Jean Onana geliyor. Fransız ekibi Lens'ten 4 milyon 37 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen 23 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu hem maliyeti hem de performansıyla kulüp içinde krize neden oldu.
Transferi büyük tartışma yaratan Jean Onana, siyah-beyazlılarda art arda depremlere yol açtı. Eski sportif direktör Ceyhun Kazancı kendisinin görevi bırakmasından sonra transfer edilmiş olsa da özellikle Onana konusundaki eleştiriler yüzünden ayrılık kararı almıştı.
Kamerunlu futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş'in istifası ve siyah-beyazlı yönetimin olağanüstü kongre kararı almasında da öne çıktı. Onana, Lugano ile perşembe akşamı oynanan maçın 82. dakikasında skor 2-1 Beşiktaş lehineyken Salih Uçan'ın yerine oyuna girmişti. Genç futbolcu oyuna dahil olduktan sonra kalesinde iki gol daha gören Beşiktaş sahadan 3-2 mağlubiyetle ayrılırken, Şenol Güneş görevini bıraktı, yönetim kurulu da olağanüstü kongreye gitme kararı aldı.