Beşiktaş'ta krize Atiba ve Necip Uysal formülü

Süper Lig'in 25. haftasında bugün Adana Demirspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta orta alanda büyük sıkıntı yaşanıyor.Kartal, ligin en dişli ekipleri arasında gösterilen mavi-beyazlı takımla oynayacağı karşılaşmaya sakatlıkları bulunan Josef de Souza, Valentin Rosier ve Oğuzhan Özyakup'un yanı sıra kırmızı kart cezalısı Miralem Pjanic'ten yoksun çıkacak. Maç kadrosuna alınmayan Josef, Rosier ve Oğuzhan, Adana'ya götürülmedi.İlk 11'de düzenli oynayan deneyimli orta saha oyuncularının eksikliği kritik randevu öncesi Teknik Direktör Önder Karaveli'yi bir hayli zor durumda bıraktı.Karaveli'nin yaşanan krizi, Atiba Hutchinson-Necip Uysal formülüyle çözmeyi planladığı öğrenildi. Buna göre siyah-beyazlı hoca, Miralem Pjanic'in yerine savunma hattının önünde Necip'i görevlendirecek. Atiba ise 8 numara pozisyonunda yer alacak. Kanadalı oyuncunun yanında büyük olasılıkla Alex Teixeira forma giyecek.Rosier'in yokluğunda sağ bekte yine Kerem Kalafat görev yapacak. Göztepe ile geçtiğimiz perşembe akşamı oynanan kupa maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve iyi bir performans sergileyen genç futbolcu bugün de savunmanın sağında yer alacak. Kartal'da Cyle Larin ve Michy Batshuayi de yine 11'de forma giyecek.