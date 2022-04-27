Beşiktaş'ta kritik transfer zirvesi

Beşiktaş'ta Kasımpaşa yenilgisi adeta şok etkisi yarattı. 3-0'lık mağlubiyet sonrası sportif direktör Ceyhun Kazancı ile başkan Ahmet Nur Çebi kısa da olsa bir görüşme gerçekleştirdi.



Beşiktaş'ta asıl önemli zirve ise hafta içerisinde yapılacak. Başkan Çebi, Sportif direktör Ceyhun Kazancı ve teknik direktör Valerien Ismael bir araya gelecek. Bu toplantıda gündem maddesi transfer olacak. Transfer çalışmalarıyla ilgili kapsamlı bir toplantı yapılacak. Beşiktaş bazı oyuncular için sezonun sona ermesini beklemeyecek ve ön anlaşmaları yapacak. Yurt içinde belirlenen yerli oyuncular ve bu isimlerin menajerleri ile temasa geçilecek.

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