Beşiktaş'ta kritik toplantı: Santos'tan Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba'ya mesaj

Beşiktaş'ta Fernando Santos'un geleceği tartışılırken, Portekizli teknik direktörle görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede Fernando Santos'un Beşiktaş yönetiminden sabır istediği öğrenildi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta kritik toplantı: Santos'tan Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba'ya mesaj
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14 Mart 2024 08:18
Süper Lig'de son iki maçını gol dahi atamadan kaybeden Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, dün Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar ve Futbol Direktörü Samet Aybaba bir araya geldi.

Nevzat Demir Tesisleri'ndeki görüşmede takımın son durumu masaya yatırılırken Portekizli teknik adam yönetimden sabırlı olmalarını istedi.

"FARKIMIZI GÖSTERECEĞİZ"

Santos, "Lütfen sabredelim. Galatasaray maçında geriye düştükten sonraki aksiyonu Gaziantep FK maçında görmek istedim. Sorunları biliyorum. Tüm oyunculara inanıyorum. Antalyaspor karşısında teknik taktik olarak farkımızı göstereceğiz" dedi.

YÖNETİMDEN GÜVENOYU

Takımdaki eksiklerin de kendilerini kötü yönde etkilediğini ifade eden Portekizli çalıştırıcı "Taraftarlarımızın yüzünü mutlaka güldüreceğiz. Çok iyi bir kadromuz var ancak talihsizlikler yakamızı bırakmıyor. Tam kadro olduğumuzda bu takım çok daha iyi işlere imza atacaktır" diye konuştu.

Uçar ve Aybaba da yönetim olarak Santos'a güvenliklerini yinelediler.  

 
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