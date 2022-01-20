Beşiktaş'ta koronavirüs etkisi

Önder Karaveli ile yeni bir sayfa açan Beşiktaş, Süper Lig'de Gaziantep FK'dan sonra Karagümrük'ü de yenerek 2'de 2 yaptı. Siyah-beyazlı takımın yükselişe geçmesi yüzleri güldürürken, Karagümrük maçının son yarım saatindeki olumsuz futbol gelecek haftalar için endişeye yol açtı.



Önder Karaveli ve yardımcısı Serdar Topraktepe de dahil olmak üzere takımdaki birçok futbolcunun kısa süre önce Kovid-19 geçirmiş olması yüzünden fiziksel problemler yaşandığı aktarıldı. Teknik heyetin, fizik kondisyon açısından hızla geriye giden futbolculara ekstra çalışmalar yaptıracağı belirlendi. Önder Karaveli'nin, Yeni Malatyaspor maçından sonra Süper Lig'e verilecek bir haftalık arada Oğuzhan Özyakup başta olmak üzere Kovid nedeniyle fiziksel sorun yaşayan futbolcularla yakından ilgileneceği kaydedildi. Oğuzhan, Kovid yüzünden takımda en uzun süre karantinada kalan futbolcu olmuştu.







