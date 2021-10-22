Beşiktaş'ta korkutan tablo!

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ı özellikle hücum performanslarıyla sırtlayan sırtlayan 3 isim bu sezon mumla aranıyor.



Rachid Ghezzal, Cyle Larin ve Atiba lige ilk 9 maçlar itibariyle geçtiğimiz sezonki istatistiklerinin bir hayli gerisinde kaldılar.



GHEZZAL ASİST YAPMAYI UNUTTU

Ghezzal geçen sezon ilk 9 maçında 6 asist yaparken bu sezon 1 gol ve 1 asistte kaldı. Yine Larin geçen sezon ilk 9 maçta 5 gol atarken bu sezon aynı dönemde 1 gol ve 1 asise imza attı.



PERFORMANSTA 3 MİSLİ FARK VAR

Atiba da belirtilen dönemde 2 gol, 2 asist yaparken bu sezon sadece 1 golü var. Bu üçlü geçen sezon ilk 9 maçlar itibariyle 15 gole direkt katkı verirken bu sezon bu rakam sadece 5'te kaldı.



ERSİN DESTANOĞLU YİNE ZİRVEDE

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'nun Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçtaki toplam kurtarış sayısı 15 oldu. Genç file bekçisi, kurtarış sayıları göz önüne alındığında Devler Ligi'nin sürpriz ekibi Sheriff'in kalecisi Athanasiadis ile zirveyi paylaştığı ortaya çıktı.





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