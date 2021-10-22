Beşiktaş'ta korkutan tablo!

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ı özellikle hücum performanslarıyla sırtlayan sırtlayan 3 isim bu sezon mumla aranıyor.
Rachid Ghezzal, Cyle Larin ve Atiba lige ilk 9 maçlar itibariyle geçtiğimiz sezonki istatistiklerinin bir hayli gerisinde kaldılar.
GHEZZAL ASİST YAPMAYI UNUTTU
Ghezzal geçen sezon ilk 9 maçında 6 asist yaparken bu sezon 1 gol ve 1 asistte kaldı. Yine Larin geçen sezon ilk 9 maçta 5 gol atarken bu sezon aynı dönemde 1 gol ve 1 asise imza attı.
PERFORMANSTA 3 MİSLİ FARK VAR
Atiba da belirtilen dönemde 2 gol, 2 asist yaparken bu sezon sadece 1 golü var. Bu üçlü geçen sezon ilk 9 maçlar itibariyle 15 gole direkt katkı verirken bu sezon bu rakam sadece 5'te kaldı.
ERSİN DESTANOĞLU YİNE ZİRVEDE
Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'nun Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçtaki toplam kurtarış sayısı 15 oldu. Genç file bekçisi, kurtarış sayıları göz önüne alındığında Devler Ligi'nin sürpriz ekibi Sheriff'in kalecisi Athanasiadis ile zirveyi paylaştığı ortaya çıktı.
Rachid Ghezzal, Cyle Larin ve Atiba lige ilk 9 maçlar itibariyle geçtiğimiz sezonki istatistiklerinin bir hayli gerisinde kaldılar.
GHEZZAL ASİST YAPMAYI UNUTTU
Ghezzal geçen sezon ilk 9 maçında 6 asist yaparken bu sezon 1 gol ve 1 asistte kaldı. Yine Larin geçen sezon ilk 9 maçta 5 gol atarken bu sezon aynı dönemde 1 gol ve 1 asise imza attı.
PERFORMANSTA 3 MİSLİ FARK VAR
Atiba da belirtilen dönemde 2 gol, 2 asist yaparken bu sezon sadece 1 golü var. Bu üçlü geçen sezon ilk 9 maçlar itibariyle 15 gole direkt katkı verirken bu sezon bu rakam sadece 5'te kaldı.
ERSİN DESTANOĞLU YİNE ZİRVEDE
Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'nun Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçtaki toplam kurtarış sayısı 15 oldu. Genç file bekçisi, kurtarış sayıları göz önüne alındığında Devler Ligi'nin sürpriz ekibi Sheriff'in kalecisi Athanasiadis ile zirveyi paylaştığı ortaya çıktı.