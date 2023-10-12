Beşiktaş'ta korkulan olmadı! Afrika Kupası'na kaç oyuncu gidiyor?

Beşiktaş'ta Afrika uyruklu futbolcuların çokluğu sezon ortasında oynanan Afrika Uluslar Kupası nedeniyle tedirginlik yaratıyordu. Ancak Beşiktaş'ta ilk etapta korkulan olmadı.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta korkulan olmadı! Afrika Kupası'na kaç oyuncu gidiyor?
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12 Ekim 2023 11:55
Beşiktaş'ta korkulan olmadı... Yeni transferle birlikte kadro yapılanmasındaki Afrikalı oyuncular dikkat çekmiş ve camiada, 'Afrika Uluslar Kupası'nın olduğu sene bu kadar Afrikalı oyuncu alınmaz' eleştirileri yapılmıştı.

3 İSİM DAVET ALDI

Ancak Beşiktaş'ta ilk etapta beklenilen manzarayla karşılaşılmadı, Afrikalı oyunculardan sadece Vincent Aboubakar, Arthur Masuaku ve Jackson Muleka Milli takımlardan davet aldı. Bu futbolcular Milli Takımları'nda son maçlarına 16 Ekim'de çıkacak.

5 İSİM ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEK

Yani Aboubakar, Masuaku ve Muleka'nın Galatasaray'la 21 Ekim'de oynanacak derbiden 3 gün önce İstanbul'a dönmeleri ve takıma katılmaları bekleniyor. Kartal'da diğer Afrikalı oyuncular ise milli takımlarına çağrılmadı. İstanbul'da kalan Ghezzal, Bailly, Colley, Amartey ve Onana derbi öncesi takımla çalışabilecek. 

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