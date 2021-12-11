Beşiktaş'ta Koray Günter transferi durdu!

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna katmayı planladığı Verona'dan Koray Günter transferi durma noktasına geldi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ta Koray Günter transferi durdu!
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11 Aralık 2021 13:02
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek adına da çalışmalarına devam ediyor. Savunma hattına takviye adına öncelikli isimler arasında yer alan Verona'dan Koray Günter'in transferine ilişkin görüşmelerin durma noktasına geldiği belirtildi.

Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek adına Süper Lig'de daha önce Galatasaray forması da giymiş olan Koray Günter'i kadrosuna katmak istiyordu. İtalyan basını görüşmelerden bahsetse de Siyah-Beyazlılar, transfere yönelik tavrını değiştirdi.

Sakatlığı şüphe yarattı

Koray Günter'in geçirdiği sakatlık, görüşmeleri durma noktasına geldi. Bu sakatlık nedeniyle Beşiktaş'ın transfer yönelik ilgisinin azaldığı belirtiliyor.

Koray Günter'in 4 Aralık'ta yaşadığı sakatlık sonrası ligin ilk yarısını kapattığı belirtilirken ikinci yarının başında takıma dönmesi bekleniyor.


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