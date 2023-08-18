Beşiktaş'ta Koray Günter sesleri

Beşiktaş transfer haberleri: Stoper hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Koray Günter'i transfer etmek istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta Koray Günter sesleri
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18 Ağustos 2023 11:59
Transfer çalışmalarını sürdüren ve defans hattına ekleme yapmak isteyen Beşiktaş yeni hedefini belirledi.

Daha önce de ismi geçse de üzerinde pek durulmayan Koray Günter yeniden Beşiktaş'ın ana hedefi oldu.

VERONA'YLA GÖRÜŞECEKLER

Nicolo Schira'nın haberine göre Beşiktaş daha önce de kadrosuna katmak istediği ancak Verona'yla anlaşmaya varamadığı Koray Günter için tekrardan kapıyı çalmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'ın, 29 yaşındaki Koray Günter'i kadrosuna katmak için ne kadar bir bütçe ayırdığı henüz belli değil.

10 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak Sampdoria'ya kiralanan ve 10 resmi maça çıkan Koray Günter skor katkısı sağlayamadı. 

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