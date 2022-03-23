Beşiktaş'ta Koray Günter harekatı!

Beşiktaş, Welinton ve Montero'nun istenilen performansı sergileyememesi sonrası savunma hattına takviye için kolları sıvadı. Siyah beyazlı ekipte eski Galatasaray isim Koray Günter ismi ön plana çıkıyor.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ta Koray Günter harekatı!
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23 Mart 2022 08:54
Beşiktaş'ta devre arasında da gündeme gelen savunmacı için yeniden devrede... Oyuncu ile anlaşma sağlandığı ve kulübüyle pazarlıklara başlanacağı öğrenildi.

2 İSMİN PERFORMANSI YETERSİZ KALDI

Teknik direktör, forvet derken Beşiktaş'ın gündem maddelerinden biri de stoper takviyesi... Siyah beyazlılarda Vida'nın sözleşmesinin bitecek olması, Welinton'dan istenen performansın alınamaması, Montero'nun da düzenli forma giyememesi nedeniyle bu bölge için takviye araştırmalarına devam ediliyor.

Bu bağlamda devre arasında da gündeme gelen Koray Günter ismi ağırlık kazanıyor. Yönetimin ara dönemde de girişimde bulunduğu 27 yaşındaki savunmacı için kulübü Verona'ya teklif yapılacak.

1.86 boyundaki oyuncu ile büyük oranda anlaşan siyah beyazlıların İtalyan ekibine ise yaklaşık 3.5-4 milyon Euro arasında bir rakam önereceği kaydedildi. Verona'nın sözleşmesi 2023'te bitecek olan Koray için bu teklifi kabul etmesi bekleniyor.

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