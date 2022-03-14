Beşiktaş'ta kontrol Alex Teixeira'da olacak

Beşiktaş'ta orta saha ile hücum arasındaki bağlantıyı kurması beklenen Teixeira'nın, Nef Stadı'nda siyah beyazlı ekibin en büyük kozlarından birisi olacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta kontrol Alex Teixeira'da olacak
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14 Mart 2022 10:41
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Alex Teixeira, Nef Stadı'nda oynanacak Galatasaray derbisinde siyah beyazlılar'ın en önemli hücumcularından biri olacak. Orta alanla forvet hattının bağlantı noktasında olacak Sambacı, hem pasları hem de skor üretme kabiliyetiyle ön plana çıkmaya çalışacak.

Üçüncü bölgeyi sürekli olarak destekleyecek olan Alex Teixeira, Nef Stadı'nda takımına zaferi getiren isim olmak için mücadele edecek. 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla 24 maça çıkıp 4 gol ve 1 asistle oynamıştı.

Süper Lig'de çıktığı son üç deplasman maçında da en az bir gole doğrudan katkı sağlayan Alex Teixeira, bu sezon üst üste dört dış saha karşılaşmasında tabelayı değiştiren ilk Beşiktaş oyuncusu olmak istiyor. 

 
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