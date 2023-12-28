Beşiktaş'ta kırmızı alarm!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ın hoca adaylarından Bruno Genesio, 1.5 yıl için 4.5 milyon euro istiyor. Bu durumda kasada transfer için sadece 1.5 milyon euro kalacak. Yönetim ya oyuncu satacak ya sponsor bulmaya çalışacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta kırmızı alarm!
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28 Aralık 2023 11:09
 Rıza Çalımbay'ın ayrılığı sonrası teknik direktöre bütçe ayırmak zorunda kalan Beşiktaş, transferde de takviye yapmak zorunda...

Kadro dışı kalan 5 isim, uzun süreli sakatlık yaşayan oyuncuların çokluğu yönetimi kara kara düşündürüyor. Yeni teknik direktör minimum 1.5 yıllık sözleşme isterken, Bruno Genesio yıllık 3 milyon euro talep ediyor. Fransız teknik adamın Beşiktaş'a maliyeti 4.5 milyon euro'yu bulacak. Ancak Beşiktaş'ın mevcut finansal tabloda kasasında yaklaşık 6 milyon euro bulunduğu ifade ediliyor.

FİNANSAL KRİZ

Genesio'ya verilecek 4.5 milyon euro'nun ardından Beşiktaş'ın transfer için kasasına kalan para 1.5 milyon euro civarında olacak. Yönetim finansal krizi ya sponsor bularak ya da oyuncu satarak aşmaya çalışacak.  

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