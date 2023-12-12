Zor günler geçiren'ta kadro dışı bırakılan 5 futbolcu ile yolların ayrılması bekleniyor.Siyah-Beyazlılar'daveile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor....Kara Kartal'ın Kamerunlu santrforu Vincent Aboubakar, Süper Lig'de ortaya koyduğu performansla beklentilerin oldukça altında kalmıştı.Bu sezon Süper Lig'de son golünü 8. haftada, 8 Ekim 2023 tarihinde İstanbulspor'a atan tecrübeli futbolcu, 2 ayı aşkın süredir gol sevinci yaşayamıyor.'ın devre arasındadönmesi bekleniyor.ilgi bulunuyor.gitmesi,bekleniyor.Bu sezon 3 kere sakatlık yaşayan ve toplamda 4 maç kaçıran Vincent Aboubakar en son golünü 8 Ekim'de oynanan İstanbulspor maçında kaydetti. Bu sezon toplamda 22 maça çıkan Aboubakar 11 gollük katkı sağladı.Bu sezon ikinci kez sakatlanan ve son sakatlığını hala atlatamayan Valentin Rosier, Konferans Ligi'nde oynann Lugano maçında 61. dakikada kırmızı kart görmüştü ve Beşiktaş o maçı 3-2 kaybederek Şenol Güneş ile yollarını ayırmıştı. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 21 maça çıkan Valentin Rosier bu karşılaşmalarda 2 asistlik skor katkısı sağladı.Sezon başında uzun uğraşlar sonucunda kadroya katılan ancak yaşadığı sakatlık sorunlarıyla taraftarlardan tepki gören Eric Bailly, son oynanan derbide gösterdiği performansla birlikte kadro dışı bırakıldı.Sezon başında 4.2 milyon euro karşılığında transfer edilen ancak gösterdiği performansla yedek kulübesine dahi girmekte zorlanan Jean Onana, Beşiktaş ile 10 resmi karşılaşmada süre buldu ve bu karşılaşmalarda 1 asistlik katkı sağladı.2021 yılında 3 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen ancak son 2 sezondur sakatlıklardan dolayı maçlara çıkmakta zorlanan Rachid Ghezzal,bu sezon 3 kez sakatlandı ve toplamda 7 maç kaçırdı. Sakat olmadığı süre zarfında 12 resmi maça çıkan Rachid Ghezzal bu karşılaşmalarda 1 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.