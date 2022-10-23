Beşiktaş'ın Fransız kanat oyuncusu Kevin N'Koudou, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon etkili bir giriş yapsa da sonrasında istikrar konusunda problem yaşamıştı. N'Koudou bundan sonraki süreç için yeni bir sayfa açtı.
N'KOUDOU HATAY MAÇINDA OYNAMAK İSTİYOR
Son olarak Trabzonspor karşılaşmasında beklenenin altında bir görüntü sergileyen N'Koudou, Hatayspor karşılaşması öncesinde teknik direktör Valerien Ismael'den forma istedi.
BAŞARILI PERFORMANS SÖZÜ VERDİ
Tecrübeli futbolcunun, deplasmanda oynanacak karşılaşmada ortaya koyacağı futbolla yeni bir sayfa açmayı planladığı bildirildi. N'Koudou geride kalan 9 maçta 589 dakika süre aldı ve 4 gol kaydetti.
N'KOUDOU HATAY MAÇINDA OYNAMAK İSTİYOR
Son olarak Trabzonspor karşılaşmasında beklenenin altında bir görüntü sergileyen N'Koudou, Hatayspor karşılaşması öncesinde teknik direktör Valerien Ismael'den forma istedi.
BAŞARILI PERFORMANS SÖZÜ VERDİ
Tecrübeli futbolcunun, deplasmanda oynanacak karşılaşmada ortaya koyacağı futbolla yeni bir sayfa açmayı planladığı bildirildi. N'Koudou geride kalan 9 maçta 589 dakika süre aldı ve 4 gol kaydetti.
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