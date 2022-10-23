N'KOUDOU HATAY MAÇINDA OYNAMAK İSTİYOR

BAŞARILI PERFORMANS SÖZÜ VERDİ

Beşiktaş'ın Fransız kanat oyuncusu Kevin N'Koudou, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon etkili bir giriş yapsa da sonrasında istikrar konusunda problem yaşamıştı. N'Koudou bundan sonraki süreç için yeni bir sayfa açtı.Son olarak Trabzonspor karşılaşmasında beklenenin altında bir görüntü sergileyen N'Koudou, Hatayspor karşılaşması öncesinde teknik direktör Valerien Ismael'den forma istedi.Tecrübeli futbolcunun, deplasmanda oynanacak karşılaşmada ortaya koyacağı futbolla yeni bir sayfa açmayı planladığı bildirildi. N'Koudou geride kalan 9 maçta 589 dakika süre aldı ve 4 gol kaydetti.