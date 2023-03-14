Beşiktaş'ta sezon başında kritik anlarda sahne alıp skora katkı veren Kevin N'Koudou'nun bir anda kadro dışı kalmasının sırrı ortaya çıktı.



TAM TERSİNİ YAPTI



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, tecrübeli sol kanat oyuncusu ile iki kez özel görüşme yapıp gereksiz çalıma kaçmadan ceza alanına girip orta yapmasını istedi. Ancak N'Koudou, maçlarda tam tersini yaptı. Genelde orta yerine kaleye şut ve çalım denemelerinde bulundu.



FRANSIZCA KONUŞTU



Buna sinirlenen Güneş, üçüncü görüşmeyi yardımcısı Bayram Bektaş'a yaptırttı. Fransızca bilen Bektaş, bire bir konuşup durumu açıkladı. Kulüp bulup ayrılmasını aksi takdirde kadroda yer almayacağını iletti. Karagümrük'lü Borini ile takası kabul etmeyen futbolcu, Adana Demirspor ile de anlaşma sağlamayıp takımda kalma kararı aldı ve yine Güneş'in istediğini yapmadı ve sonrasında kadro dışı bırakıldı.



