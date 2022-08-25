Beşiktaş'ta yeni sezona etkili bir başlangıç yapan Kevin N'Koudou, teknik heyeti ve taraftarları sevindirdi. N'Koudou ortaya koyduğu bu performansın ardından milli takım kapısını da araladı.
N'KOUDOU MİLLİ TAKIM KAPISINI ARALADI
Geçtiğimiz sezon sakatlıklar sebebiyle 17 maça çıkabilen N'Koudou 3 maçta 2 gollük katkının yanı sıra sol kanatta etkili bir görüntü çizdi. Siyah-beyazlı futbolcunun bu performansı, Kamerun Teknik Direktörü Rigobert Song'u da harekete geçirdi.
SONG TÜM GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR
Kamerun basınında yer alan haberlerde, Song'un N'Koudou ile ilgili tüm detayları takip ettiği ve tecrübeli oyuncunun 2022 Dünya Kupası'nda Kamerun Milli Takımı kadrosunda yer almasının yüksek ihtimal olduğu belirtildi.
SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTECEK?
27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonu itibarıyla bitecek. 4.2 milyon euro değer biçilen N'Koudou ile yeni sözleşme imzalanıp imzalanmayacağı konusu ilerleyen dönemlerde masaya yatırılacak. Beşiktaş yönetimi, futbolcunun performansının sezonun geneline yayılmasını bekliyor.
N'KOUDOU MİLLİ TAKIM KAPISINI ARALADI
Geçtiğimiz sezon sakatlıklar sebebiyle 17 maça çıkabilen N'Koudou 3 maçta 2 gollük katkının yanı sıra sol kanatta etkili bir görüntü çizdi. Siyah-beyazlı futbolcunun bu performansı, Kamerun Teknik Direktörü Rigobert Song'u da harekete geçirdi.
SONG TÜM GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR
Kamerun basınında yer alan haberlerde, Song'un N'Koudou ile ilgili tüm detayları takip ettiği ve tecrübeli oyuncunun 2022 Dünya Kupası'nda Kamerun Milli Takımı kadrosunda yer almasının yüksek ihtimal olduğu belirtildi.
SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTECEK?
27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonu itibarıyla bitecek. 4.2 milyon euro değer biçilen N'Koudou ile yeni sözleşme imzalanıp imzalanmayacağı konusu ilerleyen dönemlerde masaya yatırılacak. Beşiktaş yönetimi, futbolcunun performansının sezonun geneline yayılmasını bekliyor.
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