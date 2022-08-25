N'KOUDOU MİLLİ TAKIM KAPISINI ARALADI

SONG TÜM GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR

SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTECEK?

Beşiktaş'ta yeni sezona etkili bir başlangıç yapan Kevin N'Koudou, teknik heyeti ve taraftarları sevindirdi. N'Koudou ortaya koyduğu bu performansın ardından milli takım kapısını da araladı.Geçtiğimiz sezon sakatlıklar sebebiyle 17 maça çıkabilen N'Koudou 3 maçta 2 gollük katkının yanı sıra sol kanatta etkili bir görüntü çizdi. Siyah-beyazlı futbolcunun bu performansı, Kamerun Teknik Direktörü Rigobert Song'u da harekete geçirdi.Kamerun basınında yer alan haberlerde, Song'un N'Koudou ile ilgili tüm detayları takip ettiği ve tecrübeli oyuncunun 2022 Dünya Kupası'nda Kamerun Milli Takımı kadrosunda yer almasının yüksek ihtimal olduğu belirtildi.27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonu itibarıyla bitecek. 4.2 milyon euro değer biçilen N'Koudou ile yeni sözleşme imzalanıp imzalanmayacağı konusu ilerleyen dönemlerde masaya yatırılacak. Beşiktaş yönetimi, futbolcunun performansının sezonun geneline yayılmasını bekliyor.