N'KOUDOU İLE ÖZEL GÖRÜŞME

'TAKIM OYUNUNA SADIK KAL'

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında evinde Sivasspor'u 3-1 yendi. Bu maçta siyah-beyazlı formayı giyen Georges Kevin N'Koudou'nun top kayıpları dikkati çekti. Valerien Ismael, oyuncuyla bir görüşme yaptı.Siyah-beyazlıların teknik patronu Valerien Ismael, olumsuz istatistikleri rakamlara da yansıyan öğrencisiyle bir görüşme yaparak bu durumu anlattı.Tecrübeli futbolcunun topu fazla ayağında tutması, pas opsiyonlarını doğru kullanmaması gözlendi. Valerien Ismael'in futbolcusundan takım oyununa daha fazla sadık kalmasını istediği öğrenildi.Süper Lig'de bu sezon 4 maçta 259 dakika süre alan Kevin N'Koudou 2 gol attı. Siyah-beyazlı futbolcu geçen sezon ise 17 maçta 4 gol kaydetti.