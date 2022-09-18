Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou gollerine devam ediyor

Beşiktaş'ta bu sezon en dikkati çeken isimlerin başında gelen George Kevin N'Koudou, İstanbulspor ile oynanan maçın 8. dakikada attığı golle gol sayısını 4'e yükseltti.



Siyah-beyazlı oyuncu serbest vuruştan attığı golle birlikte geçen seneki gol sayısını yakaladı. Geçen sezon ligde 4 gol kaydeden N'Koudou, bu sezon Corendon Alanyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve MKE Ankaragücü maçlarında da takımına gol sevinci yaşatmıştı.





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