Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou gollerine devam ediyor

Beşiktaş'ın Fransız oyuncusu Kevin N'Koudou, İstanbulspor karşısında attığı gol ile bu sezonki 4. golüne ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou gollerine devam ediyor
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18 Eylül 2022 00:38
Beşiktaş'ta bu sezon en dikkati çeken isimlerin başında gelen George Kevin N'Koudou, İstanbulspor ile oynanan maçın 8. dakikada attığı golle gol sayısını 4'e yükseltti.

Siyah-beyazlı oyuncu serbest vuruştan attığı golle birlikte geçen seneki gol sayısını yakaladı. Geçen sezon ligde 4 gol kaydeden N'Koudou, bu sezon Corendon Alanyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve MKE Ankaragücü maçlarında da takımına gol sevinci yaşatmıştı.

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