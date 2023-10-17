Beşiktaş'ta 'Kerem-Icardi' için özel önlem

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın yeni yardımcısı Hari Vukas, Galatasaray'daki Icardi-Kerem bağlantısı kesildiğinde rakibin gücünün %50 azalacağını ifade etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta 'Kerem-Icardi' için özel önlem
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17 Ekim 2023 09:48
Beşiktaş'ın teknik patronu Burak Yılmaz, cumartesi günü oynanacak derbinin ilk tüyosunu hafta içinde ekibine dahil ettiği yardımcı antrenör Hari Vukas'tan aldı.

Daha önce Galatasaray'da Tudor'un da yardımcılığını yapan Hırvat çalıştırıcı geldiği günden bu yana, Galatasaray'ın Okan Buruk'la son 1.5 sezonda oynadığı tüm maçları izledi. Performans değerlendirme raporu hazırladı.

"KEREM-ICARDI BAĞLANTISINI KESİN"

Vukas, rakiplerinin en büyük gücünün forvet hattında olduğunu belirterek, "Öncelikle Kerem-Icardi bağlantısı kesilmek zorunda. İkisi arasında önemli bir bağlantı var. Birbirlerini sürekli besliyorlar, alan açıyorlar. İkisinin arasına kesinlikle girilmesi gerek. O bağlantının kopması zorunlu" dediği öğrenildi. Vukas, Zaha ve Tete'nin kanatları etkin kullanmasına engel olunması gerektiğinin de altını çizdi.  

 

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