Beşiktaş'ta Kenan Karaman santrfora!

Cyle Larin'in sakatlıktan yeni çıkması ve as forvetin henüz transfer edilememesi nedeniyle Çaykur Rizespor karşılaşmasında gözler Kenan Karaman'da olacak.
Sergen hoca, gurbetçi yıldızı, sezonun ilk maçında forvette görevlendirecek.
Kenan'la özel görüşmeler yapan usta hocanın, moral konuşmaları yaparak oyuncusunun maça hazırladığı bildirildi.
Sergen hoca, gurbetçi yıldızı, sezonun ilk maçında forvette görevlendirecek.
Kenan'la özel görüşmeler yapan usta hocanın, moral konuşmaları yaparak oyuncusunun maça hazırladığı bildirildi.