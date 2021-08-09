Beşiktaş'ta Kenan Karaman santrfora!

Beşiktaş'ta yeni transfer Kenan Karaman, sezonun ilk maçında ileri uçta görev yapacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Kenan Karaman santrfora!
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09 Ağustos 2021 10:32
Cyle Larin'in sakatlıktan yeni çıkması ve as forvetin henüz transfer edilememesi nedeniyle Çaykur Rizespor karşılaşmasında gözler Kenan Karaman'da olacak.

Sergen hoca, gurbetçi yıldızı, sezonun ilk maçında forvette görevlendirecek.

Kenan'la özel görüşmeler yapan usta hocanın, moral konuşmaları yaparak oyuncusunun maça hazırladığı bildirildi.


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