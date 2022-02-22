Beşiktaş'ta Kenan Karaman gerçeği

Beşiktaş'ın Gedson Fernandes'i Çaykur Rizespor'a gönderirken masaya Kenan Karaman'ın isminin de geldiği öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Kenan Karaman gerçeği
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22 Şubat 2022 12:02
Kenan Karaman
Kenan Karaman
Beşiktaş
Beşiktaş'ın Gedson Fernandes'i Çaykur Rizespor'a gönderirken masaya Kenan Karaman'ın da geldiği ortaya çıktı. Golcü problemi yaşayan Rizespor cephesinin, siyah beyazlı kurmaylara Kenan Karaman'ın durumunu sorduğu ve kiralamak istedikleri aktarıldı. Ancak Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncuya ihtiyaçları olduğunu aktardığı belirtildi.

Bunun üzerine transferin olgunlaşmadan kapandığı aktarıldı. Ancak Rize ekibinin sezon sonunda resmi teklifle Beşiktaş'ın kapısını çalabileceği ayrıca ifade edildi.

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