Beşiktaş'ta Kenan Karaman bekleniyor

Beşiktaş, Kenan Karaman'ın transferinin bugün açıklanacağı ifade edildi.

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Beşiktaş'ta Kenan Karaman bekleniyor
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14 Temmuz 2021 09:24
Beşiktaş, Kenan Karaman'ın transferinin bugün açıklanması bekleniyor.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi dün 27 yaşındaki forvetle görüştü ve 3 yıllık anlaşma sağlandı.

Kenan'ın bugün sağlık kontrollerinin ardından takımla çalışmalara başlayacağı ifade ediliyor.. Yıldız futbolcu sezon başına 10 milyon TL garanti ücrete el sıkıştı

Geçen sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla oynadığı 29 karşılaşmada 7 gol atıp 2 asist yapan tecrübeli futbolcu, A Milli Takım'da da 25 maçta 5 gol kaydetti.
 
 

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