Beşiktaş'ta kayıp aranıyor: Kevin N'Koudou

Beşiktaş'ta sakatlıkları sebebiyle sahalardan 277 gündür uzak kalan Georges-Kevin N'Koudou büyük hayal karaklığı yarattı. Siyah-beyazlılarda bu gelişmelerin ardından 2023 yılında sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcunun geleceği belirsizliğini koruyor. Eğer 26 yaşındaki Fransız yıldız, Önder Karaveli'nin dediği gibi mart ayının başında takıma dönerse 3 sezonda tam 277 günü sakatlıklarla geçirmiş ve 53 maçı kaçırmış olacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta kayıp aranıyor: Kevin N'Koudou
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03 Şubat 2022 09:00
N'Koudou
N'Koudou
Beşiktaş
Geçen sezon Beşiktaş'ın yaşadığı çifte kupa zaferinde en önemli pay sahiplerinden birisi de Georges-Kevin N'Koudou oldu. 32 karşılaşmada 8 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Fransız yıldız, Sergen Yalçın'ın sisteminde önemli bir parça haline geldi.

SON MAÇ KASIMPAŞA

Ancak kariyeri boyunca N'Koudou'nun gelişiminin önünde büyük bir set oluşturan sakatlık sıkıntısı Beşiktaş'ın da canını fazlasıyla yaktı. Son olarak 3 Aralık'ta oynanan Kasımpaşa maçında forma giyen yıldız futbolcu, o tarihten bu yana takımdan uzak. Teknik direktör Önder Karaveli'nin yaptığı açıklamaya göre N'Koudou'nun sahalara dönüşü mart ayını bulacak. Böylece bu sezon Süper Lig'de sadece 8 maçta forma giyebilen 26 yaşındaki futbolcunun 3 sezonda kaçırdığı toplam maç sayısı 53'ü bulacak. 2019-20 sezonunun başında 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Tottenham Hotspur'dan Beşiktaş'a transfer olan N'Koudou şu ana kadar farklı bölgelerden tam 8 sakatlık yaşadı.

GELECEĞI BELİRSİZ

Eğer Fransız yıldız tahmin edildiği gibi mart ayının başında takıma dönerse, 3 sezonda tam 277 gün sakatlıklar nedeniyle takımdan ayrı kalmış olacak. Beşiktaş'la sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Georges-Kevin N'Koudou'nun geleceği de belirsizliğini koruyor. 

 

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