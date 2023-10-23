Beşiktaş'ta karar günü; Ahmet Nur Çebi

UEFA Konferans Ligi'ndeki Lugano yenilgisi sonrası olağanüstü seçimli genel kurul kararı alan Beşiktaş'ta kongrenin mayıs ayına ötelenmesi söz konusuydu. Galatasaray karşısında deplasmanda alınan 2-1'lilk yenilgi sonrası bu ihtimal ortadan kalkarken, bir an önce kongreye gitmek isteyen siyah beyazlı yönetim bugün bir araya gelerek kesin seçim tarihini belirleyecek.
ÇEBİ KARARINI VERECEK
Bugünkü toplantının bir diğer gündem maddesi de mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin durumu olacak. Çebi'nin yeniden aday olup olmayacağını bugün açıklaması bekleniyor.
EMRE KOCADAĞ'A "ADAY OL" BASKISI
Siyah beyazlu kulübün mevcut yönetiminden bir aday çıkacak ancak bu isim şu anda net değil. Genel kurul kararı sonrası özellikle taraftar dernekleri ve genel kurul üyelerinden 'devam edin' çağrısı alan Ahmet Nur Çebi çok yorulduğunu ve yıprandığını dile getirirken kararını bugün verecek. Çebi'nin aday olmaması durumunda camiadan asbaşkan Emre Kocadağ'a "Aday ol" baskısı yapıldığı dile getirildi.
Yönetim bugün seçim gündemiyle ilgili bir toplantı yapacak. Bu zirvenin ardından Beşiktaş'ta seçim tarihi açıklanacak. Yönetimin tarih olarak 26 Kasım'ı belirlediği ifade ediliyor.
ÇEBİ KARARINI VERECEK
Bugünkü toplantının bir diğer gündem maddesi de mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin durumu olacak. Çebi'nin yeniden aday olup olmayacağını bugün açıklaması bekleniyor.
EMRE KOCADAĞ'A "ADAY OL" BASKISI
Siyah beyazlu kulübün mevcut yönetiminden bir aday çıkacak ancak bu isim şu anda net değil. Genel kurul kararı sonrası özellikle taraftar dernekleri ve genel kurul üyelerinden 'devam edin' çağrısı alan Ahmet Nur Çebi çok yorulduğunu ve yıprandığını dile getirirken kararını bugün verecek. Çebi'nin aday olmaması durumunda camiadan asbaşkan Emre Kocadağ'a "Aday ol" baskısı yapıldığı dile getirildi.
Yönetim bugün seçim gündemiyle ilgili bir toplantı yapacak. Bu zirvenin ardından Beşiktaş'ta seçim tarihi açıklanacak. Yönetimin tarih olarak 26 Kasım'ı belirlediği ifade ediliyor.