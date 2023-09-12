Beşiktaş'ın önceki gün Fatih Karagümrük'le oynadığı hazırlık maçında Rachid Ghezzal sağ, Ante Rebic ise sol açıkta futbol resitali sergiledi.
2-0'lık skoru belirleyen golleri atan oyuncular, teknik ekibi memnun etti.
11'DE DEĞİŞİKLİĞE GİDEBİLİR
Hücum hattının kanatlarında; Jackson Muleka ve Milot Rashica'ya görev veren teknik ekibin, Trabzonspor karşılaşması öncesinde 11'de değişikliğe gitme ihtimali bulunuyor.
2-0'lık skoru belirleyen golleri atan oyuncular, teknik ekibi memnun etti.
11'DE DEĞİŞİKLİĞE GİDEBİLİR
Hücum hattının kanatlarında; Jackson Muleka ve Milot Rashica'ya görev veren teknik ekibin, Trabzonspor karşılaşması öncesinde 11'de değişikliğe gitme ihtimali bulunuyor.