Beşiktaş'ta kanatlar yüksek uçuşta!

Fatih Karagümrük'ü hazırlık maçında 2-0 yenen Beşiktaş'ta golleri atan Ante Rebic ve Rachid Ghezzal, teknik ekibi memnun etti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta kanatlar yüksek uçuşta!
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12 Eylül 2023 11:02
Beşiktaş'ın önceki gün Fatih Karagümrük'le oynadığı hazırlık maçında Rachid Ghezzal sağ, Ante Rebic ise sol açıkta futbol resitali sergiledi.

2-0'lık skoru belirleyen golleri atan oyuncular, teknik ekibi memnun etti.

11'DE DEĞİŞİKLİĞE GİDEBİLİR

Hücum hattının kanatlarında; Jackson Muleka ve Milot Rashica'ya görev veren teknik ekibin, Trabzonspor karşılaşması öncesinde 11'de değişikliğe gitme ihtimali bulunuyor. 

 
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