Beşiktaş'ta kanat transferi için rota yeniden Premier Lig

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Moussa Djenepo'yu kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ta kanat transferi için rota yeniden Premier Lig
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23 Şubat 2023 09:24
Transferin hareketli takımı Beşiktaş'ta sıcak gelişmelere yaşanmaya devam ediyor.

N'KOUDOU YERİNE DJENEPO

Kanat transferi yapmak isteyen Siyah-Beyazlı takımın daha önce de gündemine gelen Southampton'ın Malili futbolcusu Moussa Djenepo için yeniden harekete geçtiği iddia edildi. Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği N'Koudou ile yollar ayrılmak isteniyor. Siyah-Beyazlılar'ın Kamerunlu yıldızın sözleşmesi feshedilir ise Djenepo için Southampton'la görüşmelerini sıklaştıracağı belirtildi.

24 yaşındaki yıldız futbolcu İngiliz kulübü ile bu sezon 18 maça çıkarken 1 gol, 2 asiste imza attı.

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