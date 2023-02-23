Beşiktaş'ta kanat transferi için rota yeniden Premier Lig

Transferin hareketli takımı Beşiktaş'ta sıcak gelişmelere yaşanmaya devam ediyor.



N'KOUDOU YERİNE DJENEPO



Kanat transferi yapmak isteyen Siyah-Beyazlı takımın daha önce de gündemine gelen Southampton'ın Malili futbolcusu Moussa Djenepo için yeniden harekete geçtiği iddia edildi. Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği N'Koudou ile yollar ayrılmak isteniyor. Siyah-Beyazlılar'ın Kamerunlu yıldızın sözleşmesi feshedilir ise Djenepo için Southampton'la görüşmelerini sıklaştıracağı belirtildi.



24 yaşındaki yıldız futbolcu İngiliz kulübü ile bu sezon 18 maça çıkarken 1 gol, 2 asiste imza attı.





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