Beşiktaş'ta kampın yıldızı Burak Yılmaz

2023-24 sezonu hazırlıkları kapsamında Almanya'da kamp çalışmaları, Avusturya'da da maçlarını oynayan Beşiktaş'ta özel bir isim dikkat çekti.
Futbol kariyerini sonlandırıp antrenörlük hayatına başlayan Burak Yılmaz, kamp süresince çalışkanlığı ve azmiyle yıldızlaştı.
FUTBOLCULARDAN ÖNCE GELİYOR
Türk futbol tarihinin en önemli golcülerinden biri olan Burak Yılmaz, antrenörlük kariyeri için de gelecek açısından olumlu sinyaller verdi.
Burak hoca, sabah idmanlarına futbolculardan önce gelip, koşular yaparak kendini hazırladı, adeta forma bekleyen bir yıldız gibi formdaydı. Sürekli Şenol Güneş ve teknik ekiple konuşan, hazırladığı notlardan faydalanan Burak Yılmaz, her zaman çok aktif oldu.
ŞENOL GÜNEŞ MEMNUN
Genç çalıştırıcının futbolcularla kurduğu yakın diyalog, idmanlardan sonra herkesle hep yakın olması ve oyuncuların da kendisine büyük saygı duyması işleri kolaylaştırdı. Şenol Güneş de teknik ekibine katılan eski öğrencisi ve yeni yardımcısının performansından memnun olduğunu belirtti.
Futbol kariyerini sonlandırıp antrenörlük hayatına başlayan Burak Yılmaz, kamp süresince çalışkanlığı ve azmiyle yıldızlaştı.
FUTBOLCULARDAN ÖNCE GELİYOR
Türk futbol tarihinin en önemli golcülerinden biri olan Burak Yılmaz, antrenörlük kariyeri için de gelecek açısından olumlu sinyaller verdi.
Burak hoca, sabah idmanlarına futbolculardan önce gelip, koşular yaparak kendini hazırladı, adeta forma bekleyen bir yıldız gibi formdaydı. Sürekli Şenol Güneş ve teknik ekiple konuşan, hazırladığı notlardan faydalanan Burak Yılmaz, her zaman çok aktif oldu.
ŞENOL GÜNEŞ MEMNUN
Genç çalıştırıcının futbolcularla kurduğu yakın diyalog, idmanlardan sonra herkesle hep yakın olması ve oyuncuların da kendisine büyük saygı duyması işleri kolaylaştırdı. Şenol Güneş de teknik ekibine katılan eski öğrencisi ve yeni yardımcısının performansından memnun olduğunu belirtti.