Beşiktaş'ta kamp programı belli oldu

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş'ta, sezon öncesi hazırlık kampının programı belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta kamp programı belli oldu
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03 Haziran 2022 18:02
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlık kamplarının programı belli oldu.

Siyah-beyazlı takım, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına 27 Haziran Pazartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde topbaşı yaparak başlayacak.

Bir hafta İstanbul'da çalışacak Beşiktaş, ilk etabın ardından 5 Temmuz Salı günü ise Avusturya'da 16 Temmuz'a kadar kamp yapacak.

Siyah-beyazlılar daha sonra 20-27 Temmuz tarihleri arasında İspanya'nın Alicante şehrinde son kampını yaparak yeni sezona hazırlanacak.

Beşiktaş'ın hazırlık maçları programı ise daha sonra açıklanacak.

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