Beşiktaş'ta kaleye Ersin, savunmaya genç isim sahaya

Şanssızlıklar, beyaz sayfa açmak isteyen Beşiktaş'ın yakasını bir türlü bırakmıyor. Mert Günok, diz eklem sıvı artışı sorunu yaşamasından dolayı bu akşam kalede yer alamayacak. Colley adale sakatlığı, Necip Uysal'ın da adalesinde yaralanma olan Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay, savunmada genç isme görev verecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta kaleye Ersin, savunmaya genç isim sahaya
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14 Aralık 2023 10:06
Son güncelleme 14 Aralık 2023 10:08
Beşiktaş'ta dertlerin arkası gelmiyor. Son iki aydır sakatlıklarla boğuşan siyah-beyazlı ekipte 5 oyuncunun da kadro dışı bırakılması sonrası, futbolcu sayısında ciddi bir azalma yaşandı. Konferans Ligi'nde Lugano ile deplasmanda karşılaşacak olan Kartal, şok üstüne şok yaşadı.

Mert Günok sol diz eklem sıvı artışı, Rebic besin zehirlenmesi, Colley sol alt adale sakatlığı yaşadı. Ayrıca Necip Uysal'ın da sol alt baldır arka adalesinden birinci derece yaralanma yaşadığı ve durumunun bugün belli olacağı, bu nedenle kafileye dahil edildiği kaydedildi.

MERT GÜNOK ENDİŞESİ

Fenerbahçe derbisinde tarihi yenilgiyi önleyen Mert Günok'un, dizindeki sorun nedeniyle sakatlar kervanına katılması moralleri bozdu. Milli file bekçisinin yerine Lugano karşısında eldivenleri Ersin Destanoğlu takacak.

ELDE 2 STOPER VAR

Siyah-Beyazlı ekipte Omar Colley'in sakatlığı, Necip'in de durumunun belli olmaması sebebiyle sağlıklı iki stoper kalmış oldu. Amartey ve 19 yaşındaki Aytuğ Batur Kömeç'in karşılaşmada 11'de yer alması bekleniyor. 

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