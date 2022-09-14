ISMAEL REKABETİ ARTIRACAK

MERT GÜNOK KALEYE GEÇECEK

Beşiktaş'ta gözler, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile oynanacak maça çevrildi. Siyah-beyazlılarda kalede dengeler değişmek üzere.Teknik direktör Valerien Ismael, son maçlarda kaleyi Emre Bilgin'e vermişti. Genç kaleci şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Formayı Ersin Destanoğlu'ndan alıp Emre'ye veren Ismael, rekabet için farklı bir yolu seçti.Fransız çalıştırıcı, Mert Günok'u da yarışa dahil etti. İstanbulspor maçında Mert Günok'un kaleye geçmesi bekleniyor. Geçen sezon sakatlık sorunları yaşayan Mert Günok, 5 maçta 450 dakika süre aldı. Günok, bu sezon ligde hiç maç oynamadı.