Beşiktaş'ta kaleci zirvesi! Dengeler değişiyor...

Beşiktaş'ta İstanbulspor maçı öncesinde yaşanan kaleci sorununu Valerien Ismael, tecrübeli eldiven Mert Günok ile çözmeyi düşünüyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta kaleci zirvesi! Dengeler değişiyor...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Eylül 2022 09:08
Beşiktaş'ta gözler, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile oynanacak maça çevrildi. Siyah-beyazlılarda kalede dengeler değişmek üzere.

ISMAEL REKABETİ ARTIRACAK

Teknik direktör Valerien Ismael, son maçlarda kaleyi Emre Bilgin'e vermişti. Genç kaleci şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Formayı Ersin Destanoğlu'ndan alıp Emre'ye veren Ismael, rekabet için farklı bir yolu seçti.

MERT GÜNOK KALEYE GEÇECEK

Fransız çalıştırıcı, Mert Günok'u da yarışa dahil etti. İstanbulspor maçında Mert Günok'un kaleye geçmesi bekleniyor. Geçen sezon sakatlık sorunları yaşayan Mert Günok, 5 maçta 450 dakika süre aldı. Günok, bu sezon ligde hiç maç oynamadı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ