Beşiktaş'ta kale için yeni karar; geri dönüş!

Beşiktaş'ta Mert Günok'un sezonu kapatmasının ardından kale konusunda yeni bir karar alındı.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta kale için yeni karar; geri dönüş!
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02 Aralık 2021 09:02
Kara Kartal'ın Giresunspor mücadelesinde dizinden bir sakatlık yaşayan Mert Günok, bağ kopması sebebiyle sezonu kapatmıştı.

Bu gelişme sonrasında Ersin Destanoğlu, devre arasına kadar 17 yaşındaki file bekçisi Emre Bilgin'le beraber kaledeki görevi sürdürecek.

Ocak ayında ise sezon başında Karagümrük'e kiralanan Utku Yuvakuran'ın geri çağrılması bekleniyor.


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