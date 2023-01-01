Beşiktaş'ta kale güvenilir ellere geçti

Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe Şenol Güneş'in getirilmesi ile birlikte formayı kapan Mert Günok'un performansı büyük beğeni topluyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta kale güvenilir ellere geçti
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01 Ocak 2023 10:33
Mert Günok
Mert Günok
Beşiktaş
Beşiktaş'ta kaledeki soruna tecrübeli kaleci Mert Günok çare oldu.

Tecrübeli file bekçisi, Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle formayı sırtına geçirirken başarılı performanslara imza attı. Her maç kritik kurtarışlar yapan Mert, son oynanan Adana Demir karşısında da alkış aldı.

Kaledeki problemin çözüldüğünü düşünen teknik heyet, ligde 33 yaşındaki eldivenle devam edecek.
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