10 HAFTADA 6 KAS SAKATLIĞI

N'KOUDOU SAKATLANDI

SAISS, EMRECAN, SALİH

GHEZZAL VE WEGHORST DA KERVANA KATILDI

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Wout Weghorst ve Rachid Ghezzal sakatlandı. Siyah-beyazlılarda son dönemlerde yaşanan kas sakatlıkları sorunu artmaya başladı.Siyah-beyazlılarda daha 10. hafta olmasına rağmen 6 futbolcunun darbeye bağlı sakatlık dışında bir problem yaşaması kafaları karıştırdı.Ligin başlaması sonrasında Kamerun Milli Takımı'na davet edilen Kevin N'Koudou, buradan kas sakatlığıyla dönmüş, bu nedenle Fenerbahçe derbisinde görev yapamamıştı.Siyah-beyazlıların Giresun maçında da kaybı iki futbolcu oldu. Defansın bel kemiği Romain Saiss, 13. dakikada sakatlanıp oyun dışında kaldı. Bu futbolcunun yerine giren Emrecan Uzunhan'da da yine adale gerilmesi tespit edildi. İki oyuncu da bu nedenle Trabzonspor karşılaşmasını kaçırdı. Salih Uçan da sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem nedeniyle formadan uzak kalmıştı.Karadeniz ekibiyle oynanan son maçta da iki kayıp verildi. Ghezzal, ilk devre tamamlanmadan sahadan çıktı. Weghorst ise karşılaşmayı bitirmesine rağmen daha sonra çekilen MR'ında problem ortaya çıktı.Arka arkaya yaşanan kas sakatlıkları, antrenman sisteminden mi kaynaklandığı yoksa oyunculara fazla yükleme mi yapıldığı sorularını akıllara getirdi.