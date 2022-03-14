Beşiktaş'ta kadroya güven tam!

Beşiktaş'ta Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile oynanacak derbide teknik ekip, kadroya güveniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta kadroya güven tam!
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14 Mart 2022 08:52
Beşiktaş'ta teknik ekip, derbi kadrosunu hemen hemen şekillendirmiş durumda. Kaleyi her zaman olduğu gibi Ersin'e emanet edecek olan teknik direktör Önder Karaveli, defansın sağında Rosier, solunda Umut Meraş'a görev verecek.

Karaveli derbideki stoper ikilisinin de Vida ve Necip olması bekleniyor. Orta sahada ise Josef de Souza-Can Bozdoğan ikilisinden birisi ve Atiba takımın defansif ve hücum yükünü paylaşan futbolcular olacak.

Önder Karaveli'nin hücum hattını ise Ghezzal-Teixeira-Kenan ve ileri uçta ise Batshuayi ya da Güven Yalçın'dan oluşturması muhtemel. Karaveli, derbide Ersin'in formda olmasına da güveniyor.

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