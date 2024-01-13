Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-2025 sezonundan itibaren Trendyol Süper Lig'de yabancı sayısının 12'ye düşürüleceğini açıkladı. Bu durum, kadrosunda birçok yabancı futbolcu bulunduran takımları da düşündürmeye başladı. Bu takımlardan biri de Beşiktaş...
Kiralıkta olan futbolcular dahil 16 yabancı oyuncuya sahip Siyah-Beyazlılar, söz konusu futbolcuların hem mali yükünden kurtulmak hem de yeni transferlere yer açmak için ya fesih yoluna gidecek ya da gelecek teklifleri değerlendirerek oyuncularla yollarını ayıracak.
Ancak Kartal'da bu 16 futbolcunun sadece 2'sinin sözleşmesi bu yıl içinde sona erecek. Rachid Ghezzal ile Ajdin Hasic'in mukaveleleri 31 Mayıs 2024'te bitecek. Kalan 14 yabancı futbolcunun sözleşmeleri ise 2025, 2026 ve 2027'ye kadar devam ediyor.
TRANSFER TEKLİFLERİ BEKLENİYOR
Hasan Arat yönetimi, göreve geldikten sonra Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana'nın kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı. Bu futbolculardan Bailly'nin sözleşmesi feshedilirken, Onana ise Marsilya'ya kiralandı. Afrika Uluslar Kupası sebebiyle ülkesinin milli takımına çağrılan Aboubakar ile kadro dışı Rosier'in ise takımdaki gelecekleri hâlâ belirsiz.
Bunun yanında sakatlığı olan Oxlade-Chamberlain'in de sözleşmesinin dondurulması gündemde. Ancak Beşiktaş sadece kadro dışı bırakılanlar değil, diğer yabancıları için de teklifler bekliyor. Sayının düşürülmesi için birkaç futbolcu hariç diğer oyunculara gelecek tüm teklifler değerlendirilecek.
Kiralıkta olan futbolcular dahil 16 yabancı oyuncuya sahip Siyah-Beyazlılar, söz konusu futbolcuların hem mali yükünden kurtulmak hem de yeni transferlere yer açmak için ya fesih yoluna gidecek ya da gelecek teklifleri değerlendirerek oyuncularla yollarını ayıracak.
Ancak Kartal'da bu 16 futbolcunun sadece 2'sinin sözleşmesi bu yıl içinde sona erecek. Rachid Ghezzal ile Ajdin Hasic'in mukaveleleri 31 Mayıs 2024'te bitecek. Kalan 14 yabancı futbolcunun sözleşmeleri ise 2025, 2026 ve 2027'ye kadar devam ediyor.
TRANSFER TEKLİFLERİ BEKLENİYOR
Hasan Arat yönetimi, göreve geldikten sonra Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana'nın kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı. Bu futbolculardan Bailly'nin sözleşmesi feshedilirken, Onana ise Marsilya'ya kiralandı. Afrika Uluslar Kupası sebebiyle ülkesinin milli takımına çağrılan Aboubakar ile kadro dışı Rosier'in ise takımdaki gelecekleri hâlâ belirsiz.
Bunun yanında sakatlığı olan Oxlade-Chamberlain'in de sözleşmesinin dondurulması gündemde. Ancak Beşiktaş sadece kadro dışı bırakılanlar değil, diğer yabancıları için de teklifler bekliyor. Sayının düşürülmesi için birkaç futbolcu hariç diğer oyunculara gelecek tüm teklifler değerlendirilecek.