Beşiktaş'ta kadroda 5 değişiklik!

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'daki Fraport TAV Antalyaspor maçına göre sahaya 5 farklı oyuncu ile çıktı.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının fazla yaşandığı siyah beyazlı ekipte, takımın teknik sorumlusu Önder Karaveli ve Yardımcı Antrenör Serdar Topraktepe de testlerinin pozitif çıkması nedeniyle Rize'ye gelmedi. Beşiktaş'ın başında sahaya Halim Okta çıktı.



Beşiktaş'ta sarı kart cezasının yanından hasta olan Ghezzal ile birlikte Pjanic, Teixeria, Atiba, Larin, Kenan Karaman, Can Bozdoğan, Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal, N'Koudou kafilede yer almadı.



Rize'ye getirilen Salih Uçan ise sindirim sistemi enfeksiyonu nedeniyle müsabakanın kadrosundan çıkarıldı.



Okta, sakat ve hasta oyuncuların çokluğu nedeniyle zorunlu değişikliklere gitti.



Beşiktaş'ta genç oyuncu Emirhan İlkhan ilk kez Beşiktaş forması ile Süper Lig maçına çıktı.



Beşiktaş, sahaya Ersin Destanoğlu, Rosier, Montero, Vida, Umut Meraş, Necip Uysal, Josef, Welinton, Emirhan İlkhan, Güven Yalçın, Batshuayi ilk 11'i ile çıktı.



Okta, Çaykur Rizespor karşısında Emre Bilgin, Göktüğ Baytekin, Rıdvan Yılmaz, Gökhan Töre, Serdar Saatçı, Demir Ege Tıknaz ve Emirhan Delibaş'ı yedek soyundurdu.



Çaykur Rizespor cephesi



Çaykur Rizespor'da ise Kovid-19 temaslısı oldukları için yurt dışında karantinada bulunan Loic Remy ve Bolasie kadroda yer almadı.



Yeşil-mavililerin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, son oynadıkları Gaziantep Futbol Kulübü maçının ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.



Yeşil-mavililerde Tarık Çetin'in yerine Gökhan Akkan, Emirhan Topçu'nun yerine Selim Ay, Sabo'nun yerine Boyd görev yaptı.





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