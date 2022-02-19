Beşiktaş'ta kadroda 4 değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Altay maçında son oynanan Adana Demirspor maçına göre kadroda 4 değişikliğe gitti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta kadroda 4 değişiklik
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19 Şubat 2022 19:32
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki Altay maçına geçen haftaya göre 4 farklı isimle çıktı.

Siyah-beyazlı ekibin Adana Demirspor ile oynadığı maçta ilk 11'de şans bulan Atiba Hutchinson, Altay karşısında yedekler arasında yer aldı.

Geçen haftaki maçta görev alan oyunculardan Michy Batshuayi cezası nedeniyle Altay maçında takımını yalnız bırakırken, Rıdvan Yılmaz ile Cyle Larin de sakatlıklarından dolayı forma şansı bulamadı.

Beşiktaş'ta orta sahada Atiba'nın yerine Adana Demirspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Josef de Souza oynadı.

Teknik direktör Önder Karaveli, sakat ve cezalı oyuncuların yokluğunda ise Güven Yalçın, Umut Meraş ve Kenan Karaman'a görev verdi.

Güven Yalçın takımı adına gol ararken, Kenan Karaman orta sahanın solunda forma giydi. Umut Meraş ise sol bekte takımına destek vermeye çalıştı.

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