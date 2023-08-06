Beşiktaş'ta kadro sıkıntısı: Şenol Güneş'in elindeki koz az!

FK Tiran'ı eleyerek UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Beşiktaş'ta rotasyon sıkıntısı baş gösterdi.
Beşiktaş, eylül başına kadar 8 maçlık takvime girerken Teknik Direktör Şenol Güneş, ayrılanlar, sakatlıklar ve bazı transferlerin yetişmemesi nedeniyle dar bir rotasyon kullanmak zorunda kalacak.
Siyah-beyazlı çalıştırıcı özelikle merkez orta saha ve kanatlarda sıkıntı yaşıyor. Şenol Güneş'in bu süreçte bazı genç oyuncularını da kullanması bekleniyor.
Öte yandan futbolcularıyla bir toplantı yapan deneyimli çalıştırıcının, sezonun ilk maçlarında alınan galibiyetlerin önemine vurgu yaparak, "Takım olarak saha çıkıp, takım oyunumuzu sezon boyunca ortaya koymalıyız. Artık tempomuzu artırma ve sıkı çalışma zamanı. Kimsenin forması garanti değil, herkes rekabete hazır olsun ve en iyi şekilde mücadelenizi gösterin" dediği belirtildi.
Beşiktaş, eylül başına kadar 8 maçlık takvime girerken Teknik Direktör Şenol Güneş, ayrılanlar, sakatlıklar ve bazı transferlerin yetişmemesi nedeniyle dar bir rotasyon kullanmak zorunda kalacak.
Siyah-beyazlı çalıştırıcı özelikle merkez orta saha ve kanatlarda sıkıntı yaşıyor. Şenol Güneş'in bu süreçte bazı genç oyuncularını da kullanması bekleniyor.
Öte yandan futbolcularıyla bir toplantı yapan deneyimli çalıştırıcının, sezonun ilk maçlarında alınan galibiyetlerin önemine vurgu yaparak, "Takım olarak saha çıkıp, takım oyunumuzu sezon boyunca ortaya koymalıyız. Artık tempomuzu artırma ve sıkı çalışma zamanı. Kimsenin forması garanti değil, herkes rekabete hazır olsun ve en iyi şekilde mücadelenizi gösterin" dediği belirtildi.