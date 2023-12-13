Beşiktaş'ta kadro operasyonu sürecek

Beşiktaş'ta, Hasan Arat'ın göreve gelmesiyle değişim rüzgarı son derece sert esiyor. Aboubakar, Rosier, Ghezzal, Bailly ve Onana'nın kadro dışı bırakılmasıyla sonuçlanan operasyon iki yerli oyuncudan teğet geçti.
Samet Aybaba, Feyyaz Uçar ve Rıza Çalımbay'ın yaptığı toplantıda iki yerli oyuncunun da kadro dışı bırakılmasının gündeme geldiği ancak devre arasına kadar bekleneceği öğrenildi.
İki oyuncunun kim oldukları sır gibi saklanıyor çünkü bu isimlerin hedef gösterilmesi istenmiyor. İki ismin devre arasın kadar hem performansları hem de takım içindeki davranışlarına bakılacak ve karar verilecek.
Öte yandan yapılan toplantı sonrası Rıza Çalımbay'da rahatladı. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'ın, herhangi bir hoca ile görüşmenin söz konusu olmadığı belirtildi.
Samet Aybaba, Feyyaz Uçar ve Rıza Çalımbay'ın yaptığı toplantıda iki yerli oyuncunun da kadro dışı bırakılmasının gündeme geldiği ancak devre arasına kadar bekleneceği öğrenildi.
İki oyuncunun kim oldukları sır gibi saklanıyor çünkü bu isimlerin hedef gösterilmesi istenmiyor. İki ismin devre arasın kadar hem performansları hem de takım içindeki davranışlarına bakılacak ve karar verilecek.
Öte yandan yapılan toplantı sonrası Rıza Çalımbay'da rahatladı. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'ın, herhangi bir hoca ile görüşmenin söz konusu olmadığı belirtildi.
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