Beşiktaş'ta kadro dışı olacak mı?

UEFA Konferans Ligi'nde konuk ettiği Club Brugge'e 5-0'lık bir sonuçla boyun eğen Beşiktaş'ta işler iyi gitmiyor. Özellikle savunmada yaşanan sakatlıktan ve yerlerini dolduracak isimlerin de yokluğu karşısında, Teknik Direktör Rıza Çalımbay, sahaya çıkacak 11'i bulmakta bile zorlandı.
Sağ bek Onur Bulut'u stopere çeken, 10 numara Bakhtiyar'ı sol bekte kullanmaya devam eden, santrfor Cenk Tosun'u sağ açık gibi kullanmak zorunda kalan Çalımbay, kulübedeki 10 oyuncunun 6'sını ise altyapıdan almak zorunda kaldı. Rıza Hoca, "Takımın yüzde 70'i sakat. İstediğimiz oyuncularla sahaya çıkamadık. Herkesin yeri değişikti. Avrupa Konferans Ligi'nde iddiamız yok, elenmiştik. Sakat oyuncularımız düzelirse istediklerimizi yapacağız" yorumunu yaptı.
Ligde arka arkaya Ankaragücü ve Fenerbahçe ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılarda gözler kongreye çevrilmişken, pazartesi gününden itibaren her şey farklı olacak. Serdal Adalı'nın kazanması durumunda Mehmet Özdilek ile, Hasan Arat'ın koltuğa oturması durumunda ise Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba ile kol kola çalışacak olan Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın daha rahat hareket etme yeteneği kazanacağı belirtildi.
Takım kurmakta bile zorlanan siyah-beyazlılarda, herhangi bir kadro dışı vakasının olmayacağı, şu anda sadece sahaya çıkabilecek bir 11 için uğraş verildiği vurgulandı.
Sağ bek Onur Bulut'u stopere çeken, 10 numara Bakhtiyar'ı sol bekte kullanmaya devam eden, santrfor Cenk Tosun'u sağ açık gibi kullanmak zorunda kalan Çalımbay, kulübedeki 10 oyuncunun 6'sını ise altyapıdan almak zorunda kaldı. Rıza Hoca, "Takımın yüzde 70'i sakat. İstediğimiz oyuncularla sahaya çıkamadık. Herkesin yeri değişikti. Avrupa Konferans Ligi'nde iddiamız yok, elenmiştik. Sakat oyuncularımız düzelirse istediklerimizi yapacağız" yorumunu yaptı.
Ligde arka arkaya Ankaragücü ve Fenerbahçe ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılarda gözler kongreye çevrilmişken, pazartesi gününden itibaren her şey farklı olacak. Serdal Adalı'nın kazanması durumunda Mehmet Özdilek ile, Hasan Arat'ın koltuğa oturması durumunda ise Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba ile kol kola çalışacak olan Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın daha rahat hareket etme yeteneği kazanacağı belirtildi.
Takım kurmakta bile zorlanan siyah-beyazlılarda, herhangi bir kadro dışı vakasının olmayacağı, şu anda sadece sahaya çıkabilecek bir 11 için uğraş verildiği vurgulandı.
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