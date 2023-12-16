Beşiktaş'ta kadro dışı isimlerle ilgili flaş gelişme!

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Vincent Aboubakar, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana bugün (cumartesi) antrenmana çıktı. Kadro dışı kalan bir diğer isim Valentin Rosier ise sakatlığı nedeniyle idmana katılmadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta kadro dışı isimlerle ilgili flaş gelişme!
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16 Aralık 2023 18:53
Son güncelleme 16 Aralık 2023 19:19
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan 5 oyuncuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlılarda kadro dışı kalan 5 isimden; Vincent Aboubakar, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onanan bugün (cumartesi) idmana çıktı.

Kadro dışı kalan 5 oyuncudan biri olan Valentin Rosier ise sakatlığı nedeniyle antrenmana çıkmadı.

Beşiktaş'ta antrenmana çıkan 4 isim, atletik performans antrenörü Miguel Peiro Montanana ile çalıştı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Valentin Rosier sakatlığı nedeniyle antrenmanda yer almadı. Vincent Aboubakar, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana, Atletik Performans Antrenörümüz Miguel Peiro Montanana eşliğinde çalışmalarına devam ettiler." denildi.

HASAN ARAT NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, 16 Aralık Cumartesi (bugün) gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında kadro dışı kalan oyuncularla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Beşiktaş Başkanı Arat, şu sözleri kullanmıştı:

"Aldığımız kadro dışı kararları etkili olmuştur. Bu oyuncular bizimle görüşerek gerekeni yapacaklarını ifade etmişlerdir. Beklentiyi karşılayacaklarına inanıyorum. Ara transferde gerekli takviyelerin yapılması için çalışmalar devam ediyor."

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