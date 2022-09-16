Beşiktaş'ta kadro değişiyor; Yeni transferler 11'e

Beşiktaş'ta, kazanılan Ankaragücü ve kaybedilen Başakşehir maçlarının ardından bazı isimlerin performansı tartışma konusu oldu.
Sabah Gazetesi'nden Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre; teknik direktör Valerien Ismael, İstanbulspor karşılaşmasında Emre Bilgin, Necip Uysal ve Berkay Vardar'ı yedek soyundurmayı planlıyor. Fransız hocanın son değişikliği ise kanatlarda olacak. Kevin N'Koudou ile Jackson Muleka'dan birini kulübeye çekecek olan Fransız çalıştırıcı, yeni transferlerden Redmond'u ilk 11'e dahil edecek. Kaleye Ersin Destanoğlu'nun yeniden geçmesi yüksek ihtimal. Stoperde Tayyip Talha, ön liberoda ise Josef de Souza'nın yer alması bekleniyor.
Ersin dışındaki diğer üç isim, İstanbulspor'a karşı sahaya sürülürse bu sezon ilk kez bir karşılaşmada Beşiktaş adına 11'de forma giymiş olacaklar.
Sabah Gazetesi'nden Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre; teknik direktör Valerien Ismael, İstanbulspor karşılaşmasında Emre Bilgin, Necip Uysal ve Berkay Vardar'ı yedek soyundurmayı planlıyor. Fransız hocanın son değişikliği ise kanatlarda olacak. Kevin N'Koudou ile Jackson Muleka'dan birini kulübeye çekecek olan Fransız çalıştırıcı, yeni transferlerden Redmond'u ilk 11'e dahil edecek. Kaleye Ersin Destanoğlu'nun yeniden geçmesi yüksek ihtimal. Stoperde Tayyip Talha, ön liberoda ise Josef de Souza'nın yer alması bekleniyor.
Ersin dışındaki diğer üç isim, İstanbulspor'a karşı sahaya sürülürse bu sezon ilk kez bir karşılaşmada Beşiktaş adına 11'de forma giymiş olacaklar.
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