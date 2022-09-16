Beşiktaş'ta kadro değişiyor; Yeni transferler 11'e

, kazanılan Ankaragücü ve kaybedilen Başakşehir maçlarının ardından bazı isimlerin performansı tartışma konusu oldu.Sabah Gazetesi'nden Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre; teknik direktör, İstanbulspor karşılaşmasındaveyedek soyundurmayı planlıyor. Fransız hocanın son değişikliği ise kanatlarda olacak.ilebirini kulübeye çekecek olan Fransız çalıştırıcı, yeni transferlerdenilk 11'e dahil edecek. Kaleyeyeniden geçmesi yüksek ihtimal. Stoperde, ön liberoda iseyer alması bekleniyor.Ersin dışındaki diğer üç isim, İstanbulspor'a karşı sahaya sürülürse bu sezon ilk kez bir karşılaşmada Beşiktaş adına 11'de forma giymiş olacaklar.