Beşiktaş'ta kadro değişiyor!

Trendyol Süper Lig'de yaşadığı kayıpları Sivasspor deplasmanında kazanarak telafi etmek isteyen Beşiktaş'ta defansta büyük değişim yaşanacak. Teknik direktör Fernando Santos, Afrika Uluslar Kupası'ndan geri dönen Omar Colley'i ilk 11'de değerlendirecek.
Kartal'da çıktığı ilk maçta ortaya koyduğu performansla sınıfı geçen Svensson yine sağ bekte görevlendirilecek. Stoperde ise Colley'in partneri yine Necip Uysal olacak. Adana Demirspor maçında Umut Meraş'ın sakatlanmasının ardından şans bulan Emrecan Terzi kulübeye çekilecek, Bakhtiyor Zaynutdinov yeni sol bek olarak forma giyecek.
Beşiktaş'ta değişim sadece geri dörtlüde değil, kalede de olacak. Hafta içindeki mücadelede sarı kart gören ve cezalı duruma düşen tecrübeli file bekçisi Mert Günok arkadaşlarını yalnız bırakırken, kaleye Ersin Destanoğlu geçecek.
Bu sezon Süper Lig'de 6 maçta 481 dakika, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de üç karşılaşmada 270 dakika görev yapan Ersin, yenilen 17 gole engel olamamıştı. 23 yaşındaki file bekçisi 4 mücadelede ise kalesini gole kapatmayı başarmıştı. Siyah-beyazlı takımın teknik patronu Santos'un da hafta içinde Ersin ile özel olarak görüştüğü öğrenildi.
Kartal'da çıktığı ilk maçta ortaya koyduğu performansla sınıfı geçen Svensson yine sağ bekte görevlendirilecek. Stoperde ise Colley'in partneri yine Necip Uysal olacak. Adana Demirspor maçında Umut Meraş'ın sakatlanmasının ardından şans bulan Emrecan Terzi kulübeye çekilecek, Bakhtiyor Zaynutdinov yeni sol bek olarak forma giyecek.
Beşiktaş'ta değişim sadece geri dörtlüde değil, kalede de olacak. Hafta içindeki mücadelede sarı kart gören ve cezalı duruma düşen tecrübeli file bekçisi Mert Günok arkadaşlarını yalnız bırakırken, kaleye Ersin Destanoğlu geçecek.
Bu sezon Süper Lig'de 6 maçta 481 dakika, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de üç karşılaşmada 270 dakika görev yapan Ersin, yenilen 17 gole engel olamamıştı. 23 yaşındaki file bekçisi 4 mücadelede ise kalesini gole kapatmayı başarmıştı. Siyah-beyazlı takımın teknik patronu Santos'un da hafta içinde Ersin ile özel olarak görüştüğü öğrenildi.