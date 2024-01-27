Beşiktaş'ta kadro değişiyor!

Süper Lig'de önce Pendikspor'a kaybeden, ardından da Adana Demirspor ile berabere kalan Beşiktaş'ta defans değişecek. Siyah-beyazlılarda, Sivasspor deplasmanında Necip Uysal ile Omar Colley stoperde, Bakhtiyor Zaynutdinov ise sol bekte görev yapacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta kadro değişiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ocak 2024 10:10
Trendyol Süper Lig'de yaşadığı kayıpları Sivasspor deplasmanında kazanarak telafi etmek isteyen Beşiktaş'ta defansta büyük değişim yaşanacak. Teknik direktör Fernando Santos, Afrika Uluslar Kupası'ndan geri dönen Omar Colley'i ilk 11'de değerlendirecek.

Kartal'da çıktığı ilk maçta ortaya koyduğu performansla sınıfı geçen Svensson yine sağ bekte görevlendirilecek. Stoperde ise Colley'in partneri yine Necip Uysal olacak. Adana Demirspor maçında Umut Meraş'ın sakatlanmasının ardından şans bulan Emrecan Terzi kulübeye çekilecek, Bakhtiyor Zaynutdinov yeni sol bek olarak forma giyecek.

Beşiktaş'ta değişim sadece geri dörtlüde değil, kalede de olacak. Hafta içindeki mücadelede sarı kart gören ve cezalı duruma düşen tecrübeli file bekçisi Mert Günok arkadaşlarını yalnız bırakırken, kaleye Ersin Destanoğlu geçecek.

Bu sezon Süper Lig'de 6 maçta 481 dakika, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de üç karşılaşmada 270 dakika görev yapan Ersin, yenilen 17 gole engel olamamıştı. 23 yaşındaki file bekçisi 4 mücadelede ise kalesini gole kapatmayı başarmıştı. Siyah-beyazlı takımın teknik patronu Santos'un da hafta içinde Ersin ile özel olarak görüştüğü öğrenildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery