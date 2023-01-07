Beşiktaş'ta kader adamı Weghorst

Beşiktaş'ta teknik ekibin, takımın yıldız golcüsü Wout Weghorst'a Kasımpaşa maçı öncesi güveni tam. Son Adana Demirspor maçını boş geçen Hollandalı da Vodafone Park'ta golleriyle takımına taraftarı önünde 3 puanı getirmek istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta kader adamı Weghorst
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07 Ocak 2023 11:07
Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışının biraz gerisinde kalan Beşiktaş, bugün Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Beşiktaş, Lacivert-Beyazlılar'ı yenerek umutlarını sürdürmek ve üst sıralara tırmanmak istiyor.

Bu akşam Vodafone Park'ta oynanacak mücadelede takımın bir numaralı gol umudu olarak sahaya çıkacak olan Wout Weghorst'tan beklenti büyük. Bu sezon 15 lig maçında 7 gol ve 4 asistle oynayan 30 yaşındaki santrfordan Kasımpaşa karşısında zaferi getiren isim olması bekleniyor.

Hafta boyunca yapılan takım çalışmalarında etkili görüntü sergileyen Weghorst, bugün maçın kader adamı olacak.

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