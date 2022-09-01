KAAN AYHAN İÇİN İSTENEN BONSERVİS

FUTBOLCUNUN MAAŞI NE KADAR?

KAAN AYHAN'IN PERFORMANSI

Beşiktaş, transfer döneminin bitimine sayılı günler kala çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar, Kaan Ayhan konusunda hamlelerini sürdürüyor. Futbolcunun maaşı için de Beşiktaş pazarlık yapıyor.Serdar Saatçı'yı bonuslarla 2.5 milyon euro karşılığında Braga'ya gönderen Beşiktaş, Kaan Ayhan için şartları zorlamayı hedefliyor. Sassuolo, Kaan Ayhan için 6 milyon euro bonservis isterken bu rakamın indirilmesi hedeflendi. Beşiktaş'ın mevcut durumda 3.5 milyon euro civarında bir önerisi bulunuyordu.Beşiktaş, futbolcunun da 2 milyon euro olan maaş talebini indirmek için menajeriyle görüşüyor. Beşiktaş, transferin gerçekleşmemesi halinde yabancı bir stoper takviyesi de yapabilir. Bu konuda alternatif isimlerle de dirsek teması sürüyor.Bu sezon Sassuolo'da Kaan Ayhan 3 maçta oynadı ve 1 gol attı. Kaan Ayhan geçen sezon 24 karşılaşmada 1389 dakika süre almış ve 1 gol kaydetmişti.