Beşiktaş'ta Kaan Ayhan hazırlığı!

Beşiktaş stoper transferi yapacak. Siyah-beyazlılar İtalyan ekibi Sassuolo'da oynayan Kaan Ayhan için teklif hazırlığında...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Kaan Ayhan hazırlığı!
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25 Temmuz 2022 08:16
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, stoper takviyesi yapmak için düğmeye bastı. Siyah-beyazlılar, İtalya'da Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak istiyor.

SASSUOLO 5 MİLYON EURO İSTİYOR

Yönetimin, 5 milyon euro talepte bulunan İtalyan ekibine garanti ücret ve bonuslarla bu rakama yakın bir miktar ödeyip transferi kısa süre içinde bitirmeyi planladığı ortaya çıktı.

TÜRKİYE'DE OYNAMAYA SICAK BAKIYOR

Kaan Ayhan, kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak bakıyor. 27 yaşındaki savunmacı kulüplerin anlaşması halinde siyah-beyazlı formayı giyecek.

WELINTON İLE YOLLAR AYRILACAK

Galatasaray ve Trabzonspor'un da transfer listesinde yer alan Kaan Ayhan'ın transferi halinde Beşiktaş, Welinton ile yolları ayıracak. Brezilyalı futbolcuya ülkesinden teklifler olduğu öğrenildi.



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