Beşiktaş'ta Jovane Cabral için yeni gelişme

Sezon öncesi kamp dönemini tamamlayan ve Süper Lig'deki ilk hafta oynayacağı Kayserispor maçını bekleyen, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Teknik direktörtalebi doğrultusunda kanat alternatifi arayan siyah-beyazlılar, bir süredir ilgilendiğiimza attırmak üzere.Sporting Lizbon'da forma giyen Yeşil burun Adalı futbolcu da Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor., siyah beyazlıların, 24 yaşındaki kanat oyuncusunun geleceğinin bu hafta netleşeceğini vurgulanırken,ifadelerine yer verildi.Cabral geçen sezon kiralık oynadığı İtalyan ekibi Lazio'da 4 maçta 1 gol kaydetti. Sporting formasıyla da futbolcu, 17 maçta 3 gollük katkı yaptı.