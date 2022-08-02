Beşiktaş'ta Jovane Cabral için yeni gelişme

Sezon öncesi kamp dönemini tamamlayan ve Süper Lig'deki ilk hafta oynayacağı Kayserispor maçını bekleyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Teknik direktör Valerien Ismael'in talebi doğrultusunda kanat alternatifi arayan siyah-beyazlılar, bir süredir ilgilendiği Jovane Cabral'a imza attırmak üzere.
Beşiktaş'a gelmek istiyor
Sporting Lizbon'da forma giyen Yeşil burun Adalı futbolcu da Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor. Portekiz basını, siyah beyazlıların, 24 yaşındaki kanat oyuncusunun geleceğinin bu hafta netleşeceğini vurgulanırken, "Türkler, Sporting'in talep ettiği 5 milyon euro ödemeyi yapmıyor. Bu transfer yarı fiyatına bile tamamlanabilir" ifadelerine yer verildi.
Cabral geçen sezon kiralık oynadığı İtalyan ekibi Lazio'da 4 maçta 1 gol kaydetti. Sporting formasıyla da futbolcu, 17 maçta 3 gollük katkı yaptı.
Beşiktaş'a gelmek istiyor
Sporting Lizbon'da forma giyen Yeşil burun Adalı futbolcu da Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor. Portekiz basını, siyah beyazlıların, 24 yaşındaki kanat oyuncusunun geleceğinin bu hafta netleşeceğini vurgulanırken, "Türkler, Sporting'in talep ettiği 5 milyon euro ödemeyi yapmıyor. Bu transfer yarı fiyatına bile tamamlanabilir" ifadelerine yer verildi.
Cabral geçen sezon kiralık oynadığı İtalyan ekibi Lazio'da 4 maçta 1 gol kaydetti. Sporting formasıyla da futbolcu, 17 maçta 3 gollük katkı yaptı.
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